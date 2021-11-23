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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 299 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 299 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 110 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 433 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 299 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 403 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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