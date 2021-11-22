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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 595 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 731 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 807 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 20 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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