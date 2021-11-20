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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 648 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 648 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 296 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 107 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 648 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 653 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 793 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 647 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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