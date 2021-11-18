Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 781 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 414 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 404 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 781 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 146 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 380 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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