Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 320 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 47 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 917 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 320 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 149 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 613 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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