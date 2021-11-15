Türkiye'de dün günlük bazda 779 bin 251 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 648 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 903 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 559 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 779 bin 251 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 648 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 573 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 308 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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