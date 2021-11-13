Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 650 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 635 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 254 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 686 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 650 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 635 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 34 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 927 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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