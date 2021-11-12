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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 765 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 733 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 765 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 733 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 765 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 653 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 765 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 733 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 513 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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