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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 847 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 847 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 71 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 35 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 268 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 847 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 455 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 394 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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