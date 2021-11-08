Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 499 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 654 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 159 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 754 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 499??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 204 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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