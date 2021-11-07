Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 564 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 699 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 255 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 997 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 303 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

 Ekmeğin kilogramının azami fiyatı 12 lira olacak

Ekmeğin kilogramının azami fiyatı 12 lira olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title