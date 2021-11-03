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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 684 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 684 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 545 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 921 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 684 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 161 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 510 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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