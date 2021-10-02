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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 739 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 739 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 694 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 180 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 739 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,23 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,46 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,54 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 828 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 752 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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