Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 682 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 523 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 191 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 682 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,33 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,8 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 260 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 245 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.