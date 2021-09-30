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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 695 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 643 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 695 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 643 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 343 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 234 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 695 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 643 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 400 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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