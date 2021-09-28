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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 93 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 481 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 548 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 158 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 817 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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