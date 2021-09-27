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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 89 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 89 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 738 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 369 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 754 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 89 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile linyit santralleri ve yüzde 13,5 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 342 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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