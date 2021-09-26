Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 123 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 659 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile linyit santralleri ve yüzde 13,8 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 580 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

 Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

Turistleri kıskandıracak yolculuk! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

 Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti

Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 10:12:31. #1.17#