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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 318 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 318 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 505 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 642 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 318 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,57 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,42 ile linyit santralleri ve yüzde 14,42 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 278 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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