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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 156 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 124 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 580 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,9 ile linyit santralleri ve yüzde 13,2 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 55 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 941 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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