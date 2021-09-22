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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 613 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 264 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 613 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 264 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 595 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 357 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 613 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 264 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile linyit santralleri ve yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 753 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 760 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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