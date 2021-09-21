Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 49 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 218 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,9'luk payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 738 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz

 TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek paylaştı

TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar "Dünyada bir ilk" diyerek paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Gökhan Çıra Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:25:02. #1.12#