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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 700 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 700 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 592 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 426 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 700 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,02'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,63 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,85'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 545 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 644 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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