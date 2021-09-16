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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 899 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 221 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 480 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 771 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 736 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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