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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 458 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 458 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 423 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 224 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 116 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 458??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41,4'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 112 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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