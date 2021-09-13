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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 543 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 543 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 223 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 978 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 543 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 259 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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