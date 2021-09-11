Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 484 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 322 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 807 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 462 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.