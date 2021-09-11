Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 484 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 322 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 807 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 462 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

 Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü

Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü

 Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Üner Gökhan Çıra Derya Baykal
Spor Okan Buruk Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Necip Fazıl Kısakürek Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:10:06. #1.17#