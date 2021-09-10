Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 737 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 450 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40'lık payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 754 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İbrahim Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Melisa Şenolsun
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 10:29:03. #1.13#

title