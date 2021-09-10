Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 737 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 450 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 974 bin 452 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40'lık payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 754 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay