Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 759 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 253 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9'lik payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 2 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı
19 bin 500 karayolu işçisinin toplu iş sözleşmesi imzalandı
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Faik Öztrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Okay Yokuşlu Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:30:33. #1.14#

title