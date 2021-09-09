Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 759 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 253 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 983 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 63 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9'lik payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 2 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel