Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 145 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 145 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 459 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 937 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 855 bin 281 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 845 bin 145 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile linyit santralleri ve yüzde 15,1'lik payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 888 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 10 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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