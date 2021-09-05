Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 317 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 317 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 292 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 634 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 944 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 317 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6'lık payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9'luk payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 744 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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