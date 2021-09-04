Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 129 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 129 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 282 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 729 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 993 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 129 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4'lük payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 920 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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