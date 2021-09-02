Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 46 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 46 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 726 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 239 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 46 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 510 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,3'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 7 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç