Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 504 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 504 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 16 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 940 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 38 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 504 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41,7'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6'lık payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 8 bin 448 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 693 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya