Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 116 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 116 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 535 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 811 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 116 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 550 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 804 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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