Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 646 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 700 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 708 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 646 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,3'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 688 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 214 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 10:55:37. #1.16#

title