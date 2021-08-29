Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 22 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 521 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 22 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 521 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 398 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 913 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 22 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 521 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,4'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 94 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel