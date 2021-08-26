Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 787 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 787 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 660 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 524 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 64 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 787 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 41,1'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6'lık payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 641 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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