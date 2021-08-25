Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 57 bin 814 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 656 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 57 bin 814 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 656 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 258 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 361 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 57 bin 814 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 656 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,4'lük payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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