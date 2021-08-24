Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 35 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 918 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 35 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 918 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 480 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 962 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 35 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 918 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,5'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9'lik payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 666 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 704 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow