Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 5 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 672 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 5 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 672 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 178 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 469 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 5 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 672 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 44 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 130 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç