Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 56 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 47 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 56 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 47 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 238 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 917 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 56 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 47 bin 610 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 payla hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 70 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 464 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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