Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 458 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 458 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 659 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 552 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 458 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 333 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 179 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 960 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç