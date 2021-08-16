Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 33 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 33 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 120 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 794 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 705 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 33 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 111 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 675 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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