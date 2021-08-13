Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 233 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 732 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 payla hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Binance Türkiye, '234 bin TL buharlaştırıldı' iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Binance Türkiye, "234 bin TL buharlaştırıldı" iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Marketlerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar ücretli oluyor, iade eden parasını geri alacak
Marketlerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar ücretli oluyor, iade eden parasını geri alacak
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:14:41. #1.16#

title