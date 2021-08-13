Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 233 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 732 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 78 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 861 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,2 payla hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay