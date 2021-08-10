Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 848 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 923 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,35 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 831 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 930 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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