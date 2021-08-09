Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 877 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 877 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 368 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 405 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 877 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 335 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 961 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 400 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç