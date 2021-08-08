Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 46 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 46 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 400 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 679 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 46 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 932 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,9 payla yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 7 bin 66 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 140 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 10:05:31. #1.15#

title