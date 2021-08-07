Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 134 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 125 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 134 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 125 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 797 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 624 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 134 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 125 bin 298 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 856 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 717 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu