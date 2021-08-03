Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 640 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 90 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 640 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 641 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 959 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 90 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 640 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 349 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 44 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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